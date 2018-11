Oddo BHF senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel weiter 100 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Merck KGaA nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 100 Euro belassen. Das Aufwärtspotenzial der Aktie bis zum Kursziel sei mittlerweile begrenzt, begründete Analyst Igor Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Abstufung der Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns. Die Quartalsergebnisse seien aber besser als erwartet ausgefallen, vor allem dank eines guten Abschneidens im Segment Performance Materials.

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wirecard nach endgültigen Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 190 auf 177,20 Euro gesenkt. Der Zahlungsdienstleister wachse weiterhin dynamisch, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs liege deutlich unter dem neuen fairen Wert, weshalb die Empfehlung nun "Kaufen" laute. Im Vergleich zu Wettbewerbern sei die Aktie zwar höher bewertet, das Unternehmen weise aber auch höhere Wachstumsraten auf.

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 19,30 Euro belassen. Im dritten Quartal habe es Gegenwind auf Kurzstrecken gegeben, der auch nicht nachlassen dürfte, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der Ölpreis derzeit deutlich niedriger als zuletzt von der Fluggesellschaft für 2019 angedeutet, was dem Papier sehr viel Hilfestellung gebe.

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Thyssenkrupp von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 19 Euro gesenkt. Analyst Michael Hagmann begründete das neue Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der glanzlosen Gewinnentwicklung des Industriekonzerns. Zudem mangele es derzeit an Kurstreibern. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine reduzierten Ertragsprognosen, die gesunkene Branchenbewertung und gestiegene Risiken. Aufwärtspotenzial für die Aktien könnte sich nur noch durch das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel und die Aufspaltung des Konzerns ergeben.

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Bilfinger nach den Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 43 Euro gesenkt. Der Baudienstleister habe in dem abgelaufenen Quartal eine gute Umsetzung des Turnaround-Plans erreicht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele unterdessen die aktuellen Konsensschätzungen wider.

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aktien von VTG von 61 auf 56 Euro reduziert. Analyst Christian Cohrs stufte die Papiere des Schienenlogistikers und Waggonvermieters aufgrund des damit zu geringen Potenzials von "Buy" auf "Hold" ab. Das Chance/Risiko-Profil hält er auch nicht mehr für sonderlich attraktiv. Dies bestätige auch der jüngste Aktienverkauf des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzchefs, schrieb Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Puma SE von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 260 auf 520 Euro angehoben. Wie Analystin Sophie Park in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, besteht angesichts des starken Umsatzwachstums und den Margensteigerungen Luft nach oben bei den Marktschätzungen für den Sportartikelhersteller. Auf den ersten Blick sei die Aktie zwar teuer, bei genauerem Hinsehen habe sich ihre Abstufung vor einiger Zeit aber als falsch erwiesen.

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Ahold Delhaize nach den Zahlen für das dritte Quartal und dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 22 auf 24 Euro angehoben. Die Schätzungen seien im Rahmen des Ausblicks des Einzelhändlers für 2018 nach oben genommen worden, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Die auf dem Kapitalmarkttag aufgezeigte Strategie sei vielversprechend, benötige aber Zeit. Da die Bewertung der Aktie des Handelskonzerns nicht mehr so attraktiv sei, dürfte sich Ahold nur noch im Rahmen des Gesamtmarktes entwickeln.

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Kellogg's nach einem Investorentag von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 66 US-Dollar gesenkt. Zusätzlich strich Analyst Ken Goldman das Papier des Frühstücksflocken-Produzenten von der "Focus Liste", wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Der Experte reduzierte seine bereits deutlich unter den Konsenserwartungen liegenden Gewinnprognosen je Aktie. Die Investorenveranstaltung habe zwar nicht enttäuscht, aber sie habe bei ihm auch nicht für mehr Zuversicht gesorgt, dass sich die Wende zum Positiven rasch vollziehe.

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 22,40 auf 23,10 Euro angehoben. Hauptgrund dafür sei die gesunkene Nettoverschuldung des Versorgers, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer zweiten am Mittwoch vorliegenden Studie und beließ die Aktie auf der "Conviction Buy List".

