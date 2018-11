Ein Krankenhaus mit einer Kapazität von 100 Betten ist im Cox's Bazar-Distrikt in Bangladesch eröffnet worden. Es wird voraussichtlich 140.000 Rohingya-Flüchtlinge aus dem Kutupalong-Camp betreuen.

Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, humanitarian envoy of the foundation and chairman of SMC inaugurated the hospital last Friday. (Photo: Business Wire)