FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwoch. Vor dem Hintergrund der Brexit-Nachrichten seien die Umsätze recht hoch gewesen, so der Teilnehmer. Unternehmensnachrichten traten dagegen weitgehend in den Hintergrund. So zeigte sich die Linde-Aktie kaum verändert, nachdem das Unternehmen am Abend die Ergebnisse für die ersten neun Monate vorgelegt hatte. Auch die Titel der Deutschen Euroshop reagierten nicht auf die veröffentlichten Zahlen.

Gesucht waren dagegen Vorzugs- und Stammaktien von Sixt, die beide gut 3 Prozent höher getaxt wurden. Das Unternehmen wird am Donnerstag das ausführliche Ergebnis für die ersten neun Monate vorlegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.410 11.412 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 14, 2018 16:35 ET (21:35 GMT)

