Bielefeld (ots) - Das war wohl knapp. Die Insolvenz wurde vermieden. Aber eine endgültige Lösung ist die bloße Stundung der Rückzahlung des Schuldscheindarlehens auch nicht. Ob die neuen Besen an der Spitze gut kehren, weiß man nicht. Aber sie kehren, das macht Hoffnung. Die Aufgabe ist groß. Gerry Weber hat zu lange das Filialnetz erweitert - auch als sich abzeichnete, dass eine wachsende Kundenzahl in den Online-Handel abwandert. Dass die Deutschen weniger für Bekleidung ausgeben, kann Gerry Weber allein nicht ändern. Zu einem Neuanfang gehört, dass ausscheidende Mitarbeiter fair behandelt und ihnen bei der Jobsuche geholfen wird.



