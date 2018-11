Bei Tilray (WKN:A2JQSC) und CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) gibt es gute und schlechte News. Zuerst einmal die schlechte Nachricht: Beide kanadischen Cannabis-Aktien haben in den vergangenen Wochen an Wert verloren. Jetzt die gute Nachricht: Derzeit stehen beide Aktien noch immer weit über Jahresanfang. Tilray war dabei bei weitem der größere Gewinner. Doch welche dieser beiden Cannabis-Aktien ist derzeit die bessere Wahl? Vergleichen wir doch einmal Tilray und CannTrust direkt miteinander. Was für Tilray spricht Tilrays CEO, Brendan Kennedy, sagte vor kurzem, dass es in der Cannabis-Branche gleich mehrere Unternehmen geben wird, die einen Wert von 100 Milliarden USD haben. Und er ...

