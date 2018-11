LiDAR-Entwicklungsplattform für Fahrzeuge

QUEBEC CITY, ein Branchenführer bei der Entwicklung der vielseitigsten und skalierbarsten, gibt bekannt, dass zwei seiner Experten, Pascal Tousignant, Senior Product Line Manager, und Frantz Saintellemy, President und COO, im Rahmen der "LeddarTech Mobility Leadership Series" diesen Monat bei zwei wichtigen europäischen Branchenveranstaltungen auftreten werden: der DVN-Konferenz zu LiDAR und dem Telegraph Smart Mobility Summit 2018.

DVN-Konferenz zu LiDAR

Am 20. November 2018 wird Pascal Tousignant, Senior Product Line Manager bei LeddarTech einen Vortrag mit dem Titel Demystifying LiDAR Technologies and Business Models for Automotive AD Applications (Entmystifizierung von LiDAR-Technologien und Geschäftsmodelle für die Anwendung von autonomen Fahrsystemen im Automobilbereich) vorstellen. Dieser Vortrag erläutert die Technologieauswahl von LeddarTech und ihre Wettbewerbsvorteile. Er enthält außerdem Details zur LiDAR-Lösung von LeddarTech, die Kunden ermöglicht, mit Hilfe der zuverlässigen, sicheren und flexiblen Plattform von LeddarTech kundenspezifische LiDARs für die Automobilindustrie zu entwerfen. Insbesondere wird in diesem Vortrag gezeigt, wie sich die Technologie von LeddarTech von der zweiten auf die fünfte Stufe der Fahrzeugautomation entwickeln und ausbauen lässt. Außerdem werden die verschiedenen Geschäftsmodelle vorgestellt, die LiDAR auf den Massenmarkt bringen können.

Die DVN-Konferenz zu LiDAR vereint weltweite Experten in den Bereichen LiDAR und Fahrzeugbeleuchtung. Im Rahmen der Konferenz finden Vorträge zu Themen wie LiDAR-Technologie, LiDAR-Integration in Scheinwerfern und Rückleuchten, LiDAR-Simulation und -Testumgebungen sowie Marktherausforderungen und -chancen statt. Darüber hinaus werden Gesprächsrunden zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Technologien veranstaltet und es wird eine Ausstellung zu den neuesten LiDAR-Technologien im Automobilbereich und deren Integrationsprozess in Fahrzeuge geben.

"Da Technologie in der Automobilbranche immer mehr an vorderster Front steht, bringt das schnelle Tempo des Wandels auch Missverständnisse in Bezug auf LiDAR-Technologien mit sich", sagte Pascal Tousignant, Senior Product Line Manager bei LeddarTech. "Ich freue mich darauf, Klarheit über die LiDAR-Technologien zu schaffen und mit den Teilnehmern der DVN-Konferenz zu LiDAR die Erkenntnisse von LeddarTech über ein erfolgreiches Geschäftsmodell für LiDARs in Praxisanwendungen mit Bezug zu autonomem Fahren zu teilen."

Telegraph Smart Mobility Summit 2018

Am 21. November 2018 wird sich Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, in London, Großbritannien, mit den wichtigsten Chancen und Herausforderungen befassen, die mit dem kommerziellen Einsatz von Technologien im Bereich aktive Sicherheit und autonomes Fahren in Serienfahrzeugen verbunden sind. Sein Vortrag Market Forces Driving the Future of Autonomous Driving and ADAS (Marktkräfte, die die Zukunft des autonomen Fahrens und von Fahrerassistenzsystemen steuern) gibt einen Überblick über die bedeutenden neuen Geschäftsmöglichkeiten, die das autonome Fahren mit sich bringt, und erläutert das disruptive Geschäftsmodell, das auf einer LiDAR-Entwicklungsplattform basiert, die Massenmarktanwendungen in der Automobilindustrie ermöglicht. Darüber hinaus spricht er über die LiDAR-Technologie-Roadmap, die darauf ausgelegt ist, die wichtigsten Anforderungen der Automobilhersteller hinsichtlich Leistung, Kosten, Skalierbarkeit und funktionaler Sicherheit zu erfüllen.

Der Telegraph Smart Mobility Summit ist ein Forum für Führungskräfte und politische Entscheidungsträger, um das Verbrauchervertrauen zu steigern, praxisrelevante Vorteile aufzuzeigen und die kommerziellen Möglichkeiten zu optimieren, die sich aus der Revolution im Bereich der vernetzten/autonomen/elektrischen Automobile ergeben.

"LeddarTech bietet eine Markteinführungsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, den Herausforderungen der Branche zu begegnen - und zwar mit der einzigartigen Technologie und der LiDAR-Entwicklungsplattform sowie einem ausgeprägten Geschäftsmodell, das auf Win-Win-Partnerschaften mit führenden Branchenvertretern basiert, um den Großeinsatz von Festkörper-LiDARs in Serienfahrzeugen zu ermöglichen", sagte Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. Herr Saintellemy fügte hinzu: "Unser Leddar-Ökosystem positioniert LeddarTech auch in einzigartiger Weise, um mit der Komplexität umzugehen und sich den Herausforderungen zu stellen, die damit einhergehen, LiDAR-Lösungen aus dem Labor auf den Markt zu bringen. Der Telegraph Smart Mobility Summit 2018 ist ein großartiges Forum, um sich mit den wichtigsten Meinungsführern in der Branche für autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme über Best Practices auszutauschen."

