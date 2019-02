QUEBEC CITY, Feb. 27, 2019, ein Branchenführer, der die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, kündigt seine Teilnahme an zwei europäischen Branchenveranstaltungen im März an, die im Rahmen der LeddarTech Mobility Leadership Series stattfinden. Auf der Automotive Tech.AD Berlin wird der Product Manager Pier-Olivier Hamel auftreten, auf der Sensor Solutions 2019 International Conference in Brüssel wird Heinz Oyrer, Strategic Partnerships Director, präsentieren.



Automotive Tech.AD Berlin

In Berlin wird Pier-Olivier Hamel, Product Manager - Automotive Solutions bei LeddarTech, am 11. März 2019 eine Präsentation zum Thema Demystifying LiDAR Technology for Automotive AD Applications (Entmystifizierung der LiDAR-Technologie für AD-Anwendungen) halten. Hamel wird den Zeitplan für die Integration von Automotive LiDAR einschließlich der kritischen Anforderungen, der wichtigsten Bausteine von LiDAR-Systemen und deren Auswirkungen auf die Erfüllung der Bedürfnisse von Automotive LiDARs in Massenmarktqualität vorstellen. In diesem Vortrag werden spezifische LiDAR-Geschäftsmodelle diskutiert, wobei der Schwerpunkt auf den Vorteilen eines LiDAR-Plattformansatzes liegt.

Die Automotive Tech.AD Berlin hat als Kernthema die Herausforderungen, die zur Erreichung einer vollständigen Autonomie zu bewältigen sind. Als eine der führenden Events zum Wissensaustausch bringt die Automotive Tech.AD über 350 Interessenvertreter zusammen, die eine aktive Rolle bei der Fahrzeugautomation spielen.

"Die Technologie steht heute im Mittelpunkt der Automobilindustrie. Das hohe Innovationstempo bringt auch einige Missverständnisse über LiDAR-Technologien mit sich", sagte Pier-Olivier Hamel von LeddarTech. "Ich freue mich darauf, näher auf die Anforderungen der Branche und die wichtigsten LiDAR-Enabler einzugehen und den Teilnehmern der Tech.AD Berlin Einblicke in das Plattformmodell von LeddarTech für LiDAR-Systeme in Automobilanwendungen zu geben."

Sensor Solutions 2019 International Conference

Am 26. März 2019 wird Heinz Oyrer, Strategic Partnerships Director bei LeddarTech, im belgischen Brüssel vor führenden Experten und Top-Führungskräften der Sensorikbranche zum Thema Leverage Ecosystem Collaboration to Create a Versatile and Scalable LiDAR Solution (Nutzung der Zusammenarbeit in Ökosystemen zur Schaffung einer vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Lösung) sprechen. In dieser Session werden die Vorteile eines LiDAR-Plattformmodells behandelt, das verschiedenen Entwicklern und Integratoren ermöglicht, kundenspezifische LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie auf Basis eines gemeinsamen Software- und Hardware-Kerns (der LeddarEngine) zu entwerfen und herzustellen, statt auf generische LiDAR-Produkte "von der Stange" zurückzugreifen. Oyrer wird auch erläutern, wie ein Ökosystem von Weltklasse-Automobilzulieferern vorqualifizierte Beschaffungsmöglichkeiten für Komponenten und Software bietet, die bei der Entwicklung von Halbleiter-LiDARs verwendet werden können, was Entwicklungs- und Beschaffungsprozesse zum Vorteil aller Beteiligten beschleunigen und vereinfachen würde.

Die Sensor Solutions International ist eine zweitägige High-Tech-Veranstaltung, bei der die Teilnehmer einen aktuellen Überblick über die globale Sensorikindustrie und damit verbundene Marktchancen erhalten. Die Sensor Solutions International ist Teil der AngelTech, einer Kombination aus drei Konferenzen unter einem Dach zu den Themen Verbindungshalbleiter, integrierte photonische Schaltkreise und Sensortechnologien.

"Erfolgreich zu sein, ist für neue Technologien schwierig, wenn sie isoliert entwickelt werden", erläuterte Heinz Oyrer, Strategic Partnerships Director bei LeddarTech. "Die Einführung neuer LiDAR-Lösungen von der Konzeptphase bis hin zum kommerziellen Produkt erfordert ein enormes Maß an Know-how und Ressourcen. Dies kann besonders für kleine, aufstrebende Technologieunternehmen eine große Herausforderung darstellen. Daher ist eine Kooperation in einem Ökosystem führender hochrangiger Automobilzulieferer entscheidend für den Erfolg neuer LiDAR-Lösungen in der zukünftigen Automobilindustrie", sagte Oyrer. Ich freue mich darauf, unsere Vision auf der Sensor Solutions 2019 International Conference in Brüssel vorstellen zu können."

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die Engine besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP verwendet werden. Das Unternehmen ist verantwortlich für verschiedene Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für die Mobilität, wobei seine patentierten Technologien sowohl FAS als auch die autonomen Fahreigenschaften von Pkw, Lkw, Bussen, Lieferfahrzeugen, Robo-Taxis, Pendelfahrzeugen usw. verbessern. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP und LeddarTech Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.