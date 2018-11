=== *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, Kassel 07:15 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 3Q, Langen *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Garbsen 08:15 DE/Singulus Technologies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main 09:00 DE/Euro Finance Week, Frankfurt *** 09:30 DE/Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Mündliche Verhandlung im Fall Deutsche Umwelthilfe bezüglich Diesel-Fahrverbote in Gelsenkirchen und Essen 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München *** 11:00 EU/Handelsbilanz September *** 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Abschluss der Kabinettsklausur, Potsdam *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville 13:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede beim Deutschen Handelskongress, Berlin 14:10 BE/EZB-Direktor Praet, Rede beim Credendo Trade Forum, Brüssel *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: +20,0 zuvor: +21,1 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +20,0 zuvor: +22,2 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 214.000 *** 15:35 NL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede auf der Generalversammlung der Vereinigung ausländischer Banken, Amsterdam *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q, Paris 19:00 ES/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz des Global Interdependence Center, Madrid 21:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Minnesota AgriGrowth Council, Minneapolis - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) - bis 16.11., Halle ===

