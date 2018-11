In den USA ist Disney das Gegenteil von FANG. Sie erkennendas am Fünf-Jahreschart. Seit 2015 seitwärts in einer Range zwischen grob 80 und 110 $. Da baut sich viel Druck auf, wie in einem Dampfkessel. Dann fliegt der Deckel weg, vergleichbar mit Microsoft 2010 bis 2013, und dann geht eslos. Zum Geschäft: Die Freizeitparks boomen und der BereichStudio Entertainment (Kinofilme) läuft besser denn je. Folge: Rekordgewinne (40 % Gewinnplus im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 12,6 Mrd. $) bei zweistelligen Umsatz- undGewinnzuwächsen im letzten Quartal, alles über den Erwartungen und mit der Maßgabe, im Streaming-Geschäft in Konkurrenz zu Netflix und Amazon auf das Gaspedal zu treten.Zudem Disney dann auch stark auf zugekaufte Inhalte von Fox zugreifen kann. Die über 70 Mrd. $ schwere Übernahme nahm mit der Genehmigung durch die EU-Wettbewerbshüterletzte Woche eine wichtige Hürde. Auch der TV-Bereich mit dem Sportsender ESPN verbuchte wieder deutliche Zuwächse. Ein KGV von 15 bis 16 für das laufende Jahr lässt sich locker rechnen. Dazu kommen rd. 1,5 % Dividendenrendite. Fazit: Die Disney-Aktie ist ein Kauf. Gegenüber dem Gesamtmarkt besteht im langfristigenKontext klares Aufwärtspotenzial. Fairer Wert 150 $.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 46 vom 15.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info