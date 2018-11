Henkel AG & Co. KGaA: Henkel mit guter Entwicklung im dritten Quartal DGAP-News: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Henkel AG & Co. KGaA: Henkel mit guter Entwicklung im dritten Quartal 15.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 15. November 2018 Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Henkel mit guter Entwicklung im dritten Quartal - Umsatz steigt auf 5.037 Mio. Euro: organisches Wachstum +2,7% - Steigerung des betrieblichen Ergebnisses*: +3,3% auf 926 Mio. Euro - EBIT-Marge* weiter verbessert: +40 Basispunkte auf 18,4% - Wachstum des Ergebnisses je Vorzugsaktie (EPS)*: +2,6% auf 1,58 Euro Düsseldorf - "Henkel hat im dritten Quartal eine gute Entwicklung gezeigt. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit Belastungen aus negativen Währungsentwicklungen und steigenden Materialpreisen konnten wir Umsatz, Ergebnis und Profitabilität weiter steigern. Zu dieser positiven Entwicklung haben alle drei Unternehmensbereiche beigetragen", sagte Hans Van Bylen, Vorstandsvorsitzender von Henkel. "Das insgesamt gute organische Umsatzwachstum wurde insbesondere durch den Unternehmensbereich Adhesive Technologies getragen. Auch in unseren Konsumentengeschäften konnten wir den Umsatz organisch steigern." "Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres waren durch ein insgesamt schwieriges wirtschaftliches Umfeld gekennzeichnet. Alleine die Währungskursentwicklungen belasteten den Konzernumsatz in diesem Zeitraum mit über 900 Millionen Euro. Dennoch haben wir unser nachhaltig profitables Wachstum fortgesetzt. Wir sind fest entschlossen, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten konsequent voranzutreiben", sagte Hans Van Bylen. Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Henkel seinen Ausblick. Henkel geht weiterhin von einem organischen Umsatzwachstum des Konzerns in Höhe von 2 bis 4 Prozent aus. Für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies erwartet Henkel weiter ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Für den Unternehmensbereich Beauty Care bestätigt Henkel die Erwartung eines positiven organischen Umsatzwachstums von 0 bis 2 Prozent. Für den Unternehmensbereich Laundry & Home Care geht Henkel weiterhin von einem Wachstum in der Bandbreite von 2 bis 4 Prozent aus. Henkel erwartet bei der bereinigten Umsatzrendite (EBIT) weiterhin eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr auf rund 18 Prozent. Alle drei Unternehmensbereiche werden zu dieser positiven Entwicklung beitragen. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet Henkel weiterhin einen Anstieg zwischen 3 und 6 Prozent. Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2018 Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal nominal um 1,1 Prozent und erreichte 5.037 Mio. Euro. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - verzeichnete der Umsatz einen guten Anstieg von 2,7 Prozent. Akquisitionen und Divestments erhöhten den Umsatz um 1,6 Prozent. Wechselkurseffekte minderten den Umsatz um -3,2 Prozent. Adhesive Technologies erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent. Beauty Care verzeichnete eine positive organische Umsatzentwicklung von 0,5 Prozent. Laundry & Home Care erreichte ein gutes organisches Umsatzwachstum von 2,5 Prozent. Die Wachstumsregionen trugen mit einer sehr starken organischen Umsatzsteigerung von 6,8 Prozent erneut überdurchschnittlich zum organischen Konzernwachstum bei. Die reifen Märkte lagen mit einer organischen Umsatzentwicklung von -0,1 Prozent nahezu auf dem Vorjahresniveau. In Westeuropa zeigte der Umsatz organisch mit einem Plus von 0,6 Prozent eine positive Entwicklung. Osteuropa verzeichnete eine deutliche organische Umsatzsteigerung von 7,1 Prozent. In Afrika/Nahost wurde ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum von 13,1 Prozent erzielt. In der Region Nordamerika war der Umsatz mit -0,8 Prozent organisch leicht rückläufig. In Lateinamerika legte der Umsatz organisch zweistellig um 11,5 Prozent zu. In der Region Asien/Pazifik wurde ein positives organisches Umsatzwachstum von 1,2 Prozent erzielt. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg um 3,3 Prozent von 897 Mio. Euro im dritten Quartal 2017 auf 926 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT) zeigte eine starke Verbesserung um 0,4 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie erhöhte sich um 2,6 Prozent und stieg von 1,54 Euro im dritten Quartal 2017 auf 1,58 Euro im dritten Quartal 2018. Das Netto-Umlaufvermögen bezogen auf die Umsatzerlöse lag mit 6,6 Prozent über dem Wert des dritten Quartals 2017 (5,6 Prozent). Entwicklung der Unternehmensbereiche Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im dritten Quartal ein starkes organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent. Nominal lag der Umsatz mit 2.373 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 2,7 Prozent auf 466 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite legte sehr stark um 0,5 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent zu. Der Unternehmensbereich Beauty Care verzeichnete im dritten Quartal 2018 ein positives organisches Umsatzwachstum von 0,5 Prozent. Nominal lag der Umsatz um 5,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals und erreichte 993 Mio. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 6,7 Prozent auf 182 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite zeigte ein gutes Wachstum von 0,2 Prozentpunkten und stieg auf 18,3 Prozent. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care erreichte im dritten Quartal eine gute organische Umsatzsteigerung von 2,5 Prozent. Nominal stieg der Umsatz um 0,3 Prozent auf 1.641 Mio. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag mit 294 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Die bereinigte Umsatzrendite zeigte eine stabile Entwicklung und erreichte mit 17,9 Prozent das Vorjahresniveau. Gute Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2018 In den ersten neun Monaten 2018 hat Henkel einen Umsatz von 15.015 Mio. Euro erreicht. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - verzeichnete der Umsatz einen guten Anstieg von 2,4 Prozent. Wechselkurseffekte minderten den Umsatz um -6,0 Prozent. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 1,3 Prozent von 2.660 Mio. Euro auf 2.694 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite zeigte eine gute Verbesserung und erhöhte sich von 17,6 Prozent auf 17,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie stieg um 2,0 Prozent von 4,50 Euro auf 4,59 Euro. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erreichte in den ersten neun Monaten 2018 ein sehr starkes organisches Umsatzplus von 4,6 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite verzeichnete ein positives Wachstum und erreichte 18,9 Prozent. Der Umsatz der Konsumgütergeschäfte wurde durch die Lieferschwierigkeiten in Nordamerika negativ beeinflusst. Der Unternehmensbereich Beauty Care zeigte eine leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung von -1,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte Umsatzrendite zeigte eine positive Entwicklung und lag bei 17,7 Prozent. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care verzeichnete ein gutes organisches Umsatzwachstum von 1,6 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite verbesserte sich sehr stark auf 18,1 Prozent. Die Nettofinanzposition lag zum 30. September 2018 bei -3.248 Mio. Euro (31. Dezember 2017: -3.225 Mio. Euro). Über Henkel Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Kontakt Investoren & Analysten Lars Korinth Tel.: +49 211 797 - 1631 E-Mail: lars.korinth@henkel.com Christopher Hüsgen Tel.: +49 211 797 - 4314 E-Mail: christopher.huesgen@henkel.com Mona Niermann Tel.: +49 211 797 - 7151 E-Mail: mona.niermann@henkel.com Steffen Nix Tel.: +49 211 797 - 6459 E-Mail: steffen.nix@henkel.com Presse & Medien Lars Witteck Tel.: +49 211 797 - 2606 E-Mail: lars.witteck@henkel.com Wulf Klüppelholz Tel.: +49 211 797 - 1875 E-Mail: wulf.klueppelholz@henkel.com Jennifer Ott Tel.: +49 211 797 - 2756 E-Mail: jennifer.ott@henkel.com Die Mitteilung zum dritten Quartal 2018 und weitere Informationen mit Download-Material sowie den Link zur Übertragung der Telefonkonferenz finden Sie im Internet unter: www.henkel.de/presse www.henkel.de/ir 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 