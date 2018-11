Medieninformation

Rotkreuz, 15. November 2018

mobilezone geht strategische Partnerschaft mit Philion SE ein

mobilezone geht über ihre deutsche Tochtergesellschaft einsAmobile GmbH eine strategische Partnerschaft mit Philion SE ein, zu welcher mit der Fexcom GmbH der grösste unabhängige Telekommunikationsfilialist in Deutschland gehört.

Durch die Partnerschaft entsteht in Deutschland der erste netzunabhängige Mobilfunkdienstleister, der Online- und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft übernimmt die Philion eine 30 Prozent Beteiligung der Mister Mobile von einsAmobile, welche mit 45 Prozent beteiligt bleibt. Der Mitgründer der Mister Mobile, Robert Ermich, der die Online Plattform DEINHANDY betreibt, bleibt weiterhin mit 25 Prozent beteiligt und bleibt als Geschäftsführer an Bord.

Mister Mobile betreibt heute mit der bekannten Marke DEINHANDY.DE eine der grössten und erfolgreichsten Online-Plattformen für den Handel mit Telekommunikationsprodukten in Deutschland und profitiert mit der neuen Partnerschaft von der geballten Vertriebskraft von Fexcom, mit derzeit 167 Stores bundesweit, auf dem deutschen Markt. Die Philion Gruppe plant die Zahl der Shops bis Ende 2019 auf rund 300 auszubauen und zukünftig mit dem Namen DEINHANDY aufzutreten. Dadurch wird die bekannte Online-Marke auch am POS (Omni-Channel-Ansatz) präsent sein und weiter gestärkt.

"Durch die Zusammenarbeit der Firmen wird der Online- und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt und so das Beste aus beiden Welten im Bereich Telekommunikation vereint. Innerhalb dieser Omni-Channel-Strategie wird Kunden künftig eine einzigartige Erlebniswelt rund um Mobilfunk, Smart Home und IoT (Internet-of-Things)-Produkten unter der bekannten Marke DEINHANDY geboten", so Murat Ayhan, Geschäftsführer der einsAmobile und Mitglied der Konzernleitung von mobilezone.

Neues Wachstumspotenzial im Kernmarkt Deutschland

Die Unternehmen der mobilezone-Gruppe und der Philion-Gruppe wollen zukünftig eng zusammenarbeiten. In den nächsten 5 Jahren werden sämtliche Telekommunikationsverträge und Mobilfunkendgeräte der Philion Gruppe über die mobilezone Gruppe abgewickelt.

Murat Ayhan ist überzeugt: "Die Kooperation ist für mobilezone ein weiterer wichtiger strategischer Schritt in der Umsetzung der Wachstumsstrategie."

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'172 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 35.2 Mio. im Berichtsjahr 2017 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Zug, Wien (A), Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 122 eigenen Shops in der Schweiz, an 65 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Über Mister Mobile GmbH

Mister Mobile wurde im Sommer 2014 von Robert Ermich und einsAmobile als unabhängige Onlineplattform (mit der Marke DEINHANDY) für Smartphones, Tablets und Tarife gegründet. DEINHANDY zählt heute zu den Marktführern unter den Telekommunikationsportalen und liefert seinen Kunden neben passenden Angeboten auch im unternehmenseigenen Blog und im Social Media-Bereich umfangreiche Informationen rund um die digitale Welt. Dabei verbindet das Berliner Unternehmen die Vorteile eines Vergleichsportals mit dem Know-how eines Fachhändlers und bietet Endgeräte aller Preisklassen mit passenden Tarifen für jeden Bedarf. Ziel von DEINHANDY ist es, für jeden Besucher ein massgeschneidertes Angebot zu finden. Rundum-Services zu Vertragswechsel und Handyversicherung, sowie die Rücknahme von Altgeräten runden das Angebot des Mobilfunkspezialisten ab.

Über Philion SE

Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Diese erste operative Tochtergesellschaft wurde im Jahr 1993 gegründet, betreibt inzwischen mit 450 Mitarbeitern deutschlandweit 167 Mobilfunkstores und hat im Jahr 2017 rund 52 Mio. Euro umgesetzt.