FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dünger- und Salzproduzent K+S ist wie befürchtet im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht und hat seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr gesenkt. Die starke Trockenheit führte im Quartal zu erhöhten Kosten, denn das Unternehmen konnte wegen des niedrigen Flusspegels nicht in gewohntem Maße seine Salzwässer in der Werra entsorgen. Auch eine höhere Kali-Produktion im neuen kanadischen Werk konnte nicht verhindern, dass sich das EBITDA auf 36,4 Millionen Euro mehr als halbierte, wie die Kasseler mitteilten.

Das bereinigte Ergebnis im fortgeführten Geschäft rutschte nach Steuern auf minus 60,6 Millionen Euro ab. Analysten hatten allerdings mit einem höheren Verlust von minus 63 Millionen gerechnet, während K+S im Vorjahreszeitraum noch 1,5 Millionen Euro verdient hatte. Der Umsatz stieg nun um 15,6 Prozent auf 840 Millionen Euro.

K+S hatte schon angekündigt, dass die Trockenheit das EBITDA im Berichtsquartal mit rund 80 Millionen Euro belasten werde. Der niedrige Flusspegel wird aber auch das vierte Quartal belasten, deshalb senkte K+S die EBITDA-Prognose für 2018 auf 570 bis 630 Millionen von bislang 660 bis 740 Euro. 2017 hatte das Unternehmen 577 Millionen erzielt. Erneute Unterbrechungen in der Kaliproduktion könnten bis zum Jahresende aufgrund der anhaltenden Trockenheit nicht ausgeschlossen werden und sind nicht in der genannten Bandbreite berücksichtigt, warnte K+S.

November 15, 2018 01:17 ET (06:17 GMT)

