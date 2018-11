Covestro haben wir seit einiger Zeit unter Beobachtung. Die jüngsten Zahlen und die Kursentwicklung ließen uns aber aufmerken. Fakt ist: Der Hersteller von Polymerwerkstoffen ist kurios niedrig bewertet. Das KGV per 2019 liegt bei rd. 7, für 2020 bei etwa 7,2. Sie lesen richtig. Auch der Kurs der ehemaligen Kunststoffsparte von Bayer hat sich seit .... rundhalbiert. Man fragt sich, warum: Der Umsatz kletterte in den ersten 9 Monaten trotz Währungs-Turbulenzen um fast 7 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 17,3 % zu, der Cashflow aus operativem Geschäft sogar um ca.18 %. Das Mengen-Plus im Kerngeschäft soll in diesem Jahr insgesamt ausgebaut werden, der freie Cashflow aus der operativen Tätigkeit oberhalb von 2 Mrd. € landen. Im Aktien-Rückkaufprogramm, das unverändert läuft, wurden bis jetzt rd. 8 % eigener Anteilsscheine vom Markt genommen; bis Mitte nächsten Jahres könnten es 10 % werden. Analysten gehen zwar davon aus, dass 2019 das Ergebnis je Aktie sinkt. Dennoch: Es bleibt das niedrige KGV. Wir raten, jetzt mit einer kleinen Summe Geldes einzusteigen.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 46 vom 14.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info