TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen gewinnt am Donnerstag im späten Geschäft ein leicht positiver Trend die Oberhand. Im Handel werden verschiedene Impulsgeber genannt, deren Einfluss auf die asiatischen Börsen aber kontrovers diskutiert wird. Aufmerksamkeit genießt US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Er räumte eine moderate Abschwächung der Weltkonjunktur zwar ein, allerdings dürften diese Effekte keinen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Insofern dürfte es wohl im Dezember wie bislang schon erwartet die nächste Zinserhöhung in den USA geben.

In China sorgen die Geschäftszahlen des Börsenschwergewichts Tencent für gute Stimmung. Der Technologiegigant hat oberhalb der Markterwartungen abgeschnitten mit einem Gewinnanstieg um 30 Prozent. Die Aktie folgt mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,6 Prozent. Der Schanghai-Composite zieht sogar um 0,9 Prozent an auf 2.657 Punkte.

Die Investoren in China setzten weiterhin auf Wirtschaftsstimuli durch die Regierung, heißt es. Diese könnten auch nötig sein, denn die jüngsten Daten des "Single Day" zeigten übergeordnet, dass der nationale Konsum in der Volksrepublik schwächele, so Marktteilnehmer.

In Tokio ging es für den japanischen Leitindex gegen den Mehrheitstrend der Region abwärts, belastet vom steigenden Yen. Der Nikkei-225 verlor 0,2 Prozent auf 21.804 Punkte. Elektronik- und Finanzwerte führten die Liste der Verlierer an. Panasonic sanken um gut 1 Prozent auf ein frisches Zweijahrestief. Mitsubishi UFJ Financial und Resona gaben bis zu 3 Prozent ab. Am Devisenmarkt kostete der US-Dollar zuletzt 113,50 Yen nach Wechselkursen um 114 im Tageshoch des Vortages.

In Sydney hielt sich der S&P/ASX-200 knapp im Plus.

Am Erdölmarkt sinken die Preise leicht. Dazu tragen die Daten des US-Branchenverbands API bei. Sie zeigten, dass die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 8,8 Millionen Barrel gestiegen sind, was etwa dem Vierfachen des Prognosewerts für die offiziellen Lagerdaten entspricht, die am Donnerstag mitgeteilt werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,00 +0,06% -5,43% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.803,62 -0,20% -4,22% 07:00 Kospi (Seoul) 2.072,35 +0,21% -16,01% 07:00 Schanghai-Comp. 2.653,02 +0,79% -19,80% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.863,69 +0,82% -14,34% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.053,80 +0,35% -10,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.693,55 +0,30% -6,03% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,1335 +0,2% 1,1314 1,1285 -5,7% EUR/JPY 128,66 +0,1% 128,54 128,47 -4,9% EUR/GBP 0,8711 +0,0% 0,8709 0,8700 -2,0% GBP/USD 1,3011 +0,2% 1,2987 1,2970 -3,8% USD/JPY 113,52 -0,1% 113,61 113,86 +0,8% USD/KRW 1130,20 -0,2% 1132,43 1136,33 +5,9% USD/CNY 6,9404 -0,1% 6,9505 6,9520 +6,7% USD/CNH 6,9317 -0,2% 6,9428 6,9492 +6,4% USD/HKD 7,8310 -0,0% 7,8310 7,8329 +0,2% AUD/USD 0,7274 +0,6% 0,7233 0,7200 -7,0% NZD/USD 0,6804 +0,1% 0,6794 0,6783 -4,2% Bitcoin BTC/USD 5.650,62 -0,7% 5.687,71 6.366,75 -58,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,09 56,25 -0,3% -0,16 -3,4% Brent/ICE 66,04 66,12 -0,1% -0,08 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,07 1.210,90 +0,1% +1,17 -7,0% Silber (Spot) 14,18 14,14 +0,3% +0,04 -16,3% Platin (Spot) 836,35 835,50 +0,1% +0,85 -10,0% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 -18,8% ===

November 15, 2018 01:24 ET (06:24 GMT)

