Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 3. Quartal 2018 DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 3. Quartal 2018 15.11.2018 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Weiterer Ergebnisanstieg - Hohe Auslastung - Deutlicher Ergebniszuwachs bei MM Karton - Höhere Kosten belasten Marge von MM Packaging - Nachfragedynamik verlangsamt sich - Wachstumskurs mit Akquisition TANN-Gruppe fortgesetzt Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte mit einem guten dritten Quartal das verbesserte Ertragsniveau des bisherigen Jahresverlaufs fortsetzen und somit nach drei Quartalen weiter über Vorjahr abschließen. Beide Divisionen verzeichneten auch unter zunehmend verlangsamter Marktdynamik anhaltend hohe Auslastung. Getragen durch einen Ergebnisanstieg in der Kartondivision, vor allem infolge besserer Preise, lag das betriebliche Ergebnis des Konzerns um mehr als 8 % über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Packagingdivision konnte weiter wachsen, ein starker Anstieg der Inputkosten, insbesondere bei Karton, drückte jedoch deutlich auf die Margen. Preiserhöhungen zur Kostenweitergabe sind schwer bzw. nur verzögert möglich. Für das vierte Quartal bleibt die Fortführung des hohen Ergebnisniveaus eine Herausforderung. MM Packaging hat im Oktober mit der Akquisition der TANN-Gruppe einen bedeutenden Wachstumsschritt bekanntgegeben. Die Übernahme steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Das Closing des Erwerbs wird für Anfang 2019 erwartet. Kennzahlen der Mayr-Melnhof Gruppe (nach IFRS, ungeprüft) Konsolidiert in Mio. EUR Q1-3/ 2018 Q1-3/ 2017 +/- Umsatzerlöse 1.763,1 1.749,1 +0,8 % Betriebliches Ergebnis 172,3 158,9 +8,4 % Operating Margin (in %) 9,8 % 9,1 % Ergebnis vor Steuern 169,0 151,9 +11,3 % Periodenüberschuss 126,4 113,3 +11,6 % Gewinn je Aktie (in EUR) 6,30 5,65 Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich in den ersten neun Monaten 2018 auf 1.763,1 Mio. EUR und lagen damit leicht über dem Vorjahreswert (Q1-3 2017: 1.749,1 Mio. EUR). Beide Divisionen trugen dazu bei. Mit 172,3 Mio. EUR wurde ein betriebliches Ergebnis um 8,4 % bzw. 13,4 Mio. EUR über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2017: 158,9 Mio. EUR) erzielt. Einem signifikanten Ergebnisanstieg in der Kartondivision stand ein Rückgang in der Packagingdivision gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns erhöhte sich somit auf 9,8 % (Q1-3 2017: 9,1 %). Das Ergebnis vor Steuern lag mit 169,0 Mio. EUR um 11,3 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2017: 151,9 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen 42,6 Mio. EUR (Q1-3 2017: 38,6 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 25,2 % (Q1-3 2017: 25,4 %) errechnet. Der Periodenüberschuss stieg demnach um 11,6 % auf 126,4 Mio. EUR (Q1-3 2017: 113,3 Mio. EUR). VERLAUF DES DRITTEN QUARTALS Sowohl bei Umsatz als auch betrieblichem Ergebnis gelang es im dritten Quartal 2018 an die starken Vorquartale des laufenden Jahres sowie die guten Werte im Vergleichsquartal des Vorjahres anzuschließen. Die Auslastung der Werke blieb insgesamt auf hohem Niveau, obwohl dem positiven Momentum der ersten Jahreshälfte zunehmend eine Normalisierung der Nachfrage folgte. Die Kartondivision war mit einer Kapazitätsnutzung von rund 99 % (Q1/Q2 2018: jeweils 99 %; Q3 2017: 98 %) weiter voll ausgelastet. Die Operating Margin belief sich auf 9,0 % und konnte infolge höherer Kosten nicht an die starken Werte der ersten beiden Quartale dieses Jahres (Q1/Q2 2018: 10,3 % bzw. 10,6 %) anschließen, lag aber weiterhin deutlich über dem Vorjahr (Q3 2017: 7,4 %). In der Packagingdivision gelang es insbesondere aufgrund erhöhter Wertigkeit im Produktmix sowie Einsparungen eine Operating Margin von 9,7 % zu erzielen, nach 8,3 % bzw. 8,6 % im ersten und zweiten Quartal 2018 sowie 10,3 % im dritten Quartal des Vorjahres. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns erreichte 58,0 Mio. EUR (Q1/Q2 2018: 57,1 Mio. EUR bzw. 57,2 Mio. EUR; Q3 2017: 56,8 Mio. EUR), wodurch eine Operating Margin von 9,8 % (Q1/Q2 2018: 9,6 % bzw. 9,9 %; Q3 2017: 9,5 %) erzielt wurde. Der Periodenüberschuss lag mit 42,7 Mio. EUR sowohl über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q3 2017: 41,4 Mio. EUR) als auch über jenen der Vorquartale (Q1/Q2 2018: 41,7 Mio. EUR bzw. 42,0 Mio. EUR). AUSBLICK Infolge einer gut bevorrateten Supply Chain zeigt sich die Nachfrage auf unseren Märkten und damit auch der Auftragseingang aktuell zunehmend verhaltener. Entsprechend nimmt die Wettbewerbsintensität wieder deutlich zu. Auf den Faserstoffmärkten haben die Preise für gemischte Altpapiersorten die Talsohle verlassen. Ferner machen gestiegene Zellstoff- und Holzschliffpreise eine Preiserhöhung bei Frischfaserkarton notwendig. Konsequenz in Preis- und Produktpolitik sowie weitere Rationalisierungen sind auf die Absicherung der Ertragsqualität des Konzerns gerichtet. Für das vierte Quartal bleibt die Fortführung des hohen Ertragsniveaus der Vorquartale dennoch eine Herausforderung. Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 3. Quartal 2018 finden Sie auf unserer Website unter http://www.mayr-melnhof.com. Nächster Termin: 19. März 2019 Jahresergebnis 2018 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Tel.: +43 1 501 36-91180 Fax: +43 1 501 36-191195 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Website: http://www.mayr-melnhof.com 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746217 15.11.2018 ISIN AT0000938204 AXC0072 2018-11-15/07:59