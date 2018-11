LPKF weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung LPKF weiter auf Wachstumskurs 15.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Garbsen, den 15.11.2018 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal des laufenden Jahres fortgesetzt. Der Laserspezialist erreichte im dritten Quartal einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 29,3 Mio. und lag damit über dem Vorjahreszeitraum von EUR 26,5 Mio. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei EUR 87,7 Mio. nach EUR 71,4 Mio. im Vorjahreszeitraum, eine Steigerung von 23 %. Der Vorstand sieht in der positiven Geschäftsentwicklung einen signifikanten Schritt auf dem Weg in Richtung nachhaltige Profitabilität des Unternehmens. Durch die Ende August erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös in Höhe von ca. EUR 16 Mio. habe LPKF seine Eigenkapitalquote deutlich erhöht und damit zusätzlichen unternehmerischen Spielraum für Wachstum geschaffen. In der Neunmonats-Betrachtung haben die Segmente Development und Electronics einen Umsatz ungefähr auf Vorjahresniveau erzielt; der Umsatz des Segments Solar ist signifikant angestiegen; lediglich das Segment Welding verzeichnet einen Umsatzrückgang. Positiv sind auch die Entwicklungen beim Auftragseingang und Auftragsbestand: Der Auftragseingang lag nach neun Monaten mit EUR 103,8 Mio. um 14 % über dem Wert des Vorjahres; der Auftragsbestand lag zum 30.9.2018 bei EUR 54,4 Mio. und damit ebenfalls 14 % über dem Vorjahreswert. Der Umsatz im dritten Quartal hat ein positives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) für das Quartal, und damit auch für den Neunmonatszeitraum generiert: LPKF erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von EUR 2,7 Mio. im dritten Quartal und damit ein EBIT von EUR 5.0 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs (Vorjahr EUR 0,1 Mio.). In diesen Zahlen sind Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten von EUR 1,3 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.) enthalten. Die Umsatzprognose für 2018 wurde im laufenden Geschäftsjahr bereits zweimal erhöht. Für 2018 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 115 Mio. und EUR 120 Mio. Dabei wird jetzt von einer EBIT-Marge im oberen Bereich der prognostizierten Spanne von bis zu 6 % ausgegangen. "Unser Ziel ist es, LPKF wieder nachhaltig profitabel aufzustellen. Diesem Ziel sind wir mit einer EBIT-Marge von 5,7 % nach neun Monaten um einiges näher gerückt," sagt Götz Bendele, Vorstandsvorsitzender der LPKF AG. Gemeinsam mit dem neuen Finanzvorstand Christian Witt und den Mitarbeitern will er mit Nachdruck daran arbeiten, das längerfristige Wachstum insbesondere durch neue Technologien weiter zu beschleunigen. Der vollständige Quartalsfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.lpkf.de/investor-relations/news-publikationen/finanzberichte/index.htm verfügbar. Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746091 15.11.2018 ISIN DE0006450000 AXC0077 2018-11-15/08:02