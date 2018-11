Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2018/2019: 'Rückkehr in ruhigeres Fahrwasser' DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2018/2019: 'Rückkehr in ruhigeres Fahrwasser' 15.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2018/2019: "Rückkehr in ruhigeres Fahrwasser" - Konzernumsatz bei 46,5 Mio. Euro - Konzern-EBIT verbessert - Gesamtjahresausblick 2018/2019 bestätigt Köln, 15. November 2018 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2018. Im ersten Halbjahr 2018/2019 erwirtschaftete der traditionsreiche Kölner Publikumsverlag einen Konzernumsatz in Höhe von 46,5 Mio. Euro nach 69,1 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" (BuchPartner GmbH) reduzierten sich die Erlöse im Zuge der geschäftstypischen und programmbedingten Schwankungen in den Segmenten "Buch" und "Digital" um rund 15 %. Eine erfreuliche Entwicklung zeigte das Label LYX, unter dem Bastei Lübbe moderne Frauenunterhaltung publiziert. Gestützt auf starke Verkaufszahlen der Romane von Erfolgsautorin Mona Kasten verdoppelte sich der Umsatz von LYX. In der Berichtsperiode konnte ein ausgeglichenes Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erzielt werden (-39 TEuro), nachdem im Vorjahr ein negatives EBIT in Höhe von -263 TEuro erwirtschaftete wurde. Unter Berücksichtigung von Ertragsteuern ergibt sich für den Berichtszeitraum ein Periodenergebnis für den Bastei Lübbe Konzern in Höhe von -0,7 Mio. Euro nach -2,0 Mio. Euro im Vorjahr. Erfreulich entwickelte sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Per Halbjahresende 2018 verbesserte sich dieser von -3,1 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019. Der Umsatz im Konzern wird bei etwa 95 Mio. Euro erwartet. Obwohl die Ergebniszahlen für das erste Halbjahr im unteren Bereich der internen Erwartungsbandbreite lagen, geht der Vorstand bei einem planmäßigen Verlauf des zweiten Halbjahres und insbesondere des Weihnachtsgeschäftes davon aus, im Gesamtjahr 2018/2019 ein EBIT mindestens am unteren Ende der Prognosebandbreite von 0,5 Mio. bis 2 Mio. Euro zu erreichen. "Wir kehren erkennbar in ruhigeres Fahrwasser zurück. Umsatz und Ergebnis liegen etwa im Korridor der internen Planung und gründen auf der erfolgreich angelaufenen Restrukturierung. Diese ist aber noch nicht abgeschlossen und bedarf weiterer Impulse. Daher verstärken wir uns in den nächsten Wochen personell um eine neue Position "Leitung Programmstrategie", die direkt an den Vorstand berichtet. Zusätzlich halten wir Ausschau nach interessanten Wachstumsoptionen, die in den nächsten drei Jahren unser Label- und Programm-Portfolio deutlich erweitern sollen", sagt Carel Halff, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG. Der Halbjahresbericht 2018/2019 steht unter www.luebbe.com zum Download zur Verfügung. Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. 