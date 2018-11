Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 72 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positiven strukturellen Trends im Bereich Lagerautomation seien intakt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern bleibe er für den Gabelstapler-Absatz der kommenden Jahre optimistisch. Das neue Kursziel begründete er mit seinen leicht reduzierten Gewinnprognosen in Erwartung weiter steigender Personalkosten./edh/zb Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-11-15/08:09

ISIN: DE000KGX8881