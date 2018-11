Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Merck KGaA von 98 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes drittes Quartal habe das nachhaltige Wachstum im Bereich der Biowissenschaften unterstrichen, schrieb Analystin Rebekah Harper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gemeinsam mit einigen Hoffnungsträgern im Pharmabereich verleitete sie dies dazu, den Chemie- und Pharmakonzern in der Bewertungsskala gegenüber dem Sektor etwas höher zu setzen./tih/zb Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006599905