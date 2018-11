The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA N29 XFRA CA65343B1040 NEXTECH AR SOLUTIONS EQ00 EQU EUR N

CA T1KB XFRA CA88825L1013 TISDALES RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA M8H XFRA GB00BF1GH114 MBH CORP. PLC EO 1 EQ00 EQU EUR N

CA 0V5 XFRA US45166V1061 IDEANOMICS INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 1ATD XFRA LU0548799971 COBA AKTIENTREND DTLD R FD00 EQU EUR N