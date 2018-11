The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002622034 FLAEMISCHE GEM. 18-33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0443027047 AARG. KT.BK 18-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0444153792 AARG. KT.BK 18-27 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0NL0 DZ BANK IS.A1036 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AFZ6 DZ BANK CLN E.9589 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0NM8 DZ BANK IS.A1037 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0NN6 DZ BANK IS.A1038 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0NP1 DZ BANK IS.A1039 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JST5 DEKA MTN SERIE 7627 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2ART5 UC-HVB PF 2029 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000LB117B5 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD03 BON USD N

CA XFRA DE000LB117C3 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA DE000SLB8056 LDSBK.SAAR IHS S.805 BD03 BON EUR N

CA XFRA US912810SE91 US TREASURY 2048 BD03 BON USD N

CA XFRA US9128285M81 US TREASURY 2028 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1910947941 VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910948089 VOLKSWAGEN INTL 18/26 BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1910948162 VOLKSWAGEN INTL 18/27 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910948329 VOLKSWAGEN INTL 18/30 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1910948592 VOLKSWAGEN INTL 18/31 BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1910948675 VOLKSWAGEN INTL 18/38 BD03 BON EUR N

CA 8IS2 XFRA CA46183X8026 INVICTUS MD STRAT. NEW EQ00 EQU EUR N

CA 5CB XFRA CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL EQ00 EQU EUR N

CA GQR XFRA CA56089A1030 MAKO MINING CORP. EQ00 EQU EUR N