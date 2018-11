FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H61L XFRA DE000A0RHHC8 4Q-SMART POWER -EUR- 0.372 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.053 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.026 EUR