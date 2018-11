FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS

IUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS

IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS

IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD

IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS

EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS

IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS

IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD

IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD

1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05

QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD

QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD

QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01

XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01

SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL

SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI