FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UI44 XFRA DE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET-

FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI

DI3E XFRA DE0009797258 ALL.STRATEGIEFDS BALANCE

DI3F XFRA DE0009797266 ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM

1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01

DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1

AEC2 XFRA US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N.

J7N6 XFRA AT0000820378 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T

7C8 XFRA AU000000IVX4 INVION LTD

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A

3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD.

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01

U2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A

IS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS

T1KA XFRA CA8168812052 SENATOR MINERALS

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS

QDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01

UI20 XFRA DE000A1J9BC9 SENTIX FONDS AKTIE.DTLD

XFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN

XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN

K1AL XFRA AT0000653670 KEPLER SMALL CAP AKT. T

UIGX XFRA DE0005316988 DEGUSSA AKTIEN UNI.-FDS

XGW XFRA US1282461052 CALAVO GROWERS DL-,001

UO1G XFRA DE000A1W2CK8 GLS BANK AKTIENFONDS A

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD

IQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS

IQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS