FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.-

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC.

KM1N XFRA US4883602074 KEMET CORP. NEW DL-,01

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001

4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50

MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B