FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UI4L XFRA DE0009750273 UNIGLOBAL -NET-

UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET-

UI4M XFRA DE0009750208 UNIFONDS -NET-

UI4C XFRA DE0009750174 UNIKAPITAL -NET-

UIG0 XFRA DE0008491549 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS

UI40 XFRA DE0008491069 UNIEURORENTA

U1IH XFRA DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL.

UI4X XFRA DE0008491028 UNIRENTA

U1ID XFRA DE0008491002 UNIFONDS

UIGN XFRA DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND

UIGG XFRA DE0008490673 DEGUSSA BANK U.-RENTENFD.

UIGF XFRA DE0008483983 MERCK FINCK STIFTUNGSF.UI

U2IC XFRA DE0008483736 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

HG4N XFRA DE0008480468 VPV-SPEZIAL AMUNDI A DA

U1IT XFRA DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN

HG40 XFRA DE0008472440 VPV-RENT AMUNDI A DA

RK1P XFRA AT0000986377 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R A

J7N1 XFRA AT0000944806 SCHOELLERBANK KURZINV. A

J7N4 XFRA AT0000913942 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.A

J7N3 XFRA AT0000913926 SCHOELLERBK ANLEIHEFDS A

J7N5 XFRA AT0000902424 SCHOELLERBK VORSORGEFDS A

RK1L XFRA AT0000859509 RAIFF.-EOPLUS-RENT RA ST.

FP81 XFRA AT0000857768 IQAM SHORTTERM EUR RA

FP86 XFRA AT0000857743 IQAM SRI SPARTRUST M RA

FP8E XFRA AT0000817960 IQAM SRI SPARTRUST M RT

FP82 XFRA AT0000817952 IQAM SHORTTERM EUR RT

RK14 XFRA AT0000805387 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R T

RKCE XFRA AT0000764162 RAIFF.-PAZIFIK-AKT.(R)T

RK1W XFRA AT0000764154 RAIFF.-PAZIF.-AKT.(R)A ST

D1WA XFRA AT0000704176 DWS AUSTRIA VERMOEGENS. T

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001