FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA DE000HLB5G52 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/17
XFRA DE000HLB5G86 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/17
HG43 XFRA DE000A0M0341 VERMOEGENSDEPOT PRIVAT 50
UNOL XFRA LU0262776809 UNIOPTI4 INH.
UNO4 XFRA LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES
UI3J XFRA LU0168093226 UNIEUROKAPITAL CORP.NET A
UI3I XFRA LU0168092178 UNIEUROKAPITAL CORP. A
UIVF XFRA LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N
UNOJ XFRA LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A
UIV1 XFRA LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N
UIV2 XFRA LU0126314995 UNIVALUEFONDS: EUROPA A
UI3R XFRA LU0117072461 UNIEURORENTA CORPOR.A
UIVQ XFRA LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A
UIVE XFRA LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A
UIVH XFRA LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A
UNOK XFRA LU0101442050 UNISECTOR: BASICINDS A
UNOU XFRA LU0101441672 UNISECTOR: HIGHTECH A
UI3Y XFRA LU0101441086 UNISECTOR: BIOPHARMA A
UIV7 XFRA LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A
UIVA XFRA LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A
UI3X XFRA LU0097169550 UNIEUROASPIRANT INH. A
UI3E XFRA LU0096427496 UNIEUROSTOXX 50 -NET-A
UI3F XFRA LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A
UIVC XFRA LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A
UIV3 XFRA LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS
UI3D XFRA LU0090707612 UNIEUROSTOXX 50 INH.A
UI3W XFRA LU0089559057 UNIEUROKAPITAL -NET-
UI3L XFRA LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A
UI3G XFRA LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A
UI3A XFRA LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A
UIVG XFRA LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A
UI3S XFRA LU0006041197 UNIFAVORIT: RENTEN A
UI4R XFRA DE0009757872 UNI21.JAHRHUNDERT -NET-
U1IC XFRA DE0009757740 UNIEUROAKTIEN ANT.SCH.KL.
HG4U XFRA DE0009752311 AMUNDI EURO BOND MEDIUM
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA DE000HLB5G52 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/17
XFRA DE000HLB5G86 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/17
HG43 XFRA DE000A0M0341 VERMOEGENSDEPOT PRIVAT 50
UNOL XFRA LU0262776809 UNIOPTI4 INH.
UNO4 XFRA LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES
UI3J XFRA LU0168093226 UNIEUROKAPITAL CORP.NET A
UI3I XFRA LU0168092178 UNIEUROKAPITAL CORP. A
UIVF XFRA LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N
UNOJ XFRA LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A
UIV1 XFRA LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N
UIV2 XFRA LU0126314995 UNIVALUEFONDS: EUROPA A
UI3R XFRA LU0117072461 UNIEURORENTA CORPOR.A
UIVQ XFRA LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A
UIVE XFRA LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A
UIVH XFRA LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A
UNOK XFRA LU0101442050 UNISECTOR: BASICINDS A
UNOU XFRA LU0101441672 UNISECTOR: HIGHTECH A
UI3Y XFRA LU0101441086 UNISECTOR: BIOPHARMA A
UIV7 XFRA LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A
UIVA XFRA LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A
UI3X XFRA LU0097169550 UNIEUROASPIRANT INH. A
UI3E XFRA LU0096427496 UNIEUROSTOXX 50 -NET-A
UI3F XFRA LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A
UIVC XFRA LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A
UIV3 XFRA LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS
UI3D XFRA LU0090707612 UNIEUROSTOXX 50 INH.A
UI3W XFRA LU0089559057 UNIEUROKAPITAL -NET-
UI3L XFRA LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A
UI3G XFRA LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A
UI3A XFRA LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A
UIVG XFRA LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A
UI3S XFRA LU0006041197 UNIFAVORIT: RENTEN A
UI4R XFRA DE0009757872 UNI21.JAHRHUNDERT -NET-
U1IC XFRA DE0009757740 UNIEUROAKTIEN ANT.SCH.KL.
HG4U XFRA DE0009752311 AMUNDI EURO BOND MEDIUM