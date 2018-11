FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR

OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10

7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC.

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP.

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC.

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01

8SY XFRA KYG8190E1052 SITOY GROUP HLDGS HD-,10

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I

6L8 XFRA US74587B1017 PULSE BIOSCIENCES DL-,001

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01

L8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC.

1G2 XFRA SE0008348304 GOMSPACE GROUP AB

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001

ELF4 XFRA DE0009786129 DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1