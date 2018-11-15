sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.11.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

96,64 Euro		-0,99
-1,01 %
WKN: 929198 ISIN: US9113121068 Ticker-Symbol: UPAB 
Aktie:
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
S&P 500
DJ Transportation
S&P 100
1-Jahres-Chart
UNITED PARCEL SERVICE INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
UNITED PARCEL SERVICE INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
96,68
97,08
10:03
96,63
97,09
10:03
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
KEMPER CORPORATION
KEMPER CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KEMPER CORPORATION62,22-4,94 %
SOUTHERN COMPANY41,74-0,31 %
SYMANTEC CORPORATION19,600,00 %
UBIQUITI NETWORKS INC95,36-0,33 %
UNITED PARCEL SERVICE INC96,64-1,01 %