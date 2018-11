Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ulm (pta005/15.11.2018/08:00) - Uzin Utz, Komplettanbieter für Bodensysteme, bleibt auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen hat der Entwickler und Hersteller bauchemischer Systemprodukte den Umsatz um 15,9 % auf 260,2 Mio. Euro (2017: 224,5 Mio. Euro) gesteigert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt mit 21,2 Mio. Euro leicht unter dem Wert des Vorjahres (21,4 Mio. Euro).



Veränderungen im Konsolidierungskreis Die Uzin Utz Niederlande B.V. hat am 07. Februar 2018 über die gegründete Dachgesellschaft COFOBO Holding B.V. 70% der Großhändler Forinn B.V. und Bosgoed Groothandel B.V. akquiriert, um damit unsere Kompetenzen auf diesem Markt zu bündeln. Beide Organisationen werden zunächst rechtlich selbstständig bleiben, unter eigenem Namen agieren und ihr Kerngeschäft weiter betreiben.



Die Uzin Utz AG hat zum 01. August 2018 den Werkzeughersteller Pajarito mit seinen drei Gesellschaften Korbach Werkzeug Co. GmbH & Co. KG, Pajarito Werkzeug GmbH und Pajarito Warenhandelsgesellschaft mbH zu 100% übernommen. Diese wurden erstmalig zum dritten Quartal 2018 im Konzern konsolidiert.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist abrufbar unter https://de.uzin-utz.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsmitteilungen/



