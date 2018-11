flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD konnte bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für den Monat Oktober steigen. Die Kerninflation wurde auf Jahressicht leicht schwächer ausgewiesen, nämlich anstatt eines Plus von 2,2 Prozent nur mit 2,1 Prozent. Auch könnte der Inflationsdruck in den nächsten Erhebungen möglicherweise sinken, da durch den enorm gefallenen Rohölpreis Inflationsdruck entweicht. Dies könnte in erster Linie den Greenback belasten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 07. November 2018 bei 1,1500 bis zum jüngsten Verlaufstief des 12. November 2018 bei 1,1215, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Bullen könnten die Widerstände bei 1,1358/1,1391/1,1433 und 1,1500, sowie die Projektionen von 1,1567/1,1608 und 1,1676 zur Kurszielbestimmung heranziehen. Die Bären würden hingegen die Unterstützungen von 1,1282 und 1,1215 als Kursziele anpeilen.

