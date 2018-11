Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen von 41 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken dritten Quartals hebe er seine Schätzung für das organische Wachstum des Gabelstaplerherstellers im kommenden Jahr an, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte sich die Margenfortschritte aber in Grenzen halten. Das neue Kursziel begründete Vaziri mit gesunkenen Sektorbewertungen./gl/zb Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-15/08:40

ISIN: DE0006219934