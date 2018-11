Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse,

hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2018 wie geplant weiterentwickelt. Das Unternehmen bleibt weiter auf Wachstumskurs. Der FP-Konzern erzielte einen Konzernumsatz von 154,3 Mio. EUR und wuchs währungsbereinigt um 2,2 % auf 157,3 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 17,0 Mio. EUR und stieg bereinigt um Währungseffekte und Aufwendungen für das ACT-Projekt JUMP um 2,7 % auf 20,2 Mio. EUR. Die negativen Währungseffekte beliefen sich in den ersten neun Monaten im Umsatz auf 3,0 Mio. Euro, im EBITDA auf 1,8 Mio. Euro. Der bereinigte Free Cash Flow erreichte 4,3 Mio. EUR. Mit allen drei Kennziffern liegt FP damit unverändert auf Kurs zur Erreichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018.

Der FP-Konzern berichtet für die finanziellen Leistungsindikatoren zur Steuerung des Unternehmens auch bereinigte Kennzahlen, um entscheidungsrelevante Informationen zur Beurteilung der Umsatzveränderung sowie über die Entwicklung der operativen Leistungsfähigkeit und die Finanzmittelveränderung des FP-Konzerns zu vermitteln. Rund 55% des Umsatzes im Produktbereich Frankieren und Kuvertieren werden in Fremdwährungen erzielt. Zudem beeinflussen die Umsetzung der ACT-Strategie sowie Investitionen in Finance Lease Assets und M&A die aktuelle und mittelfristige Entwicklung des EBITDA und des Free Cashflows. Entsprechend zielt auch die zum Beginn des Geschäftsjahres 2018 bekannt gegebene Prognose für die finanziellen Leistungsindikatoren auf bereinigte Kennzahlen.

Transformation sorgt für Dynamik

In allen Produktbereichen und auf allen Ebenen des Unternehmens sorgt die Transformation des FP-Konzerns für eine zunehmende Dynamik. So steht die Entwicklung der neuen Frankiermaschinengeneration vor dem Abschluss. Die Markteinführung startet planmäßig Anfang des Jahres 2019. FP investiert in zunehmendem Maße aber auch in die Entwicklung neuer, digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Ab Anfang 2019 wird die Signaturlösung FP Sign nicht nur über Vertriebspartnerschaften und im Direktvertrieb in Deutschland vertrieben, wo erste nachhaltige Erfolge zu verzeichnen sind, sondern erstmalig auch allen Bestandskunden in unseren Kernmärkten angeboten. Im Bereich Internet of Things wird das Produkt- und Lösungsspektrum weiter komplettiert. Bereits im dritten Quartal 2018 konnten Kunden für eine langfristige, strategische Zusammenarbeit gewonnen werden. Dieser ...

