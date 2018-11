Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal wegen kaum steigender Buchungszahlen um nur noch 5 % auf 2,95 Mrd. $ zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war es ein Plus von 38 %. Unter dem Strich fuhr Uber mit 1,07 Mrd. $ erneut einen Milliardenverlust ein. Seit der Gründung 2009 steckt das Unternehmen in den roten Zahlen. Uber investiert stark in neue Geschäftsfelder wie die Auslieferung von Essen, Elektro-Fahrräder und -Scooter sowie Frachtangebote.Schafft man es nun noch, das Unternehmen vor dem Börsengang im nächsten Jahr in die schwarzen Zahlen zu bringen? Womöglich könnte Uber Insidern zufolge bereits in der ersten Jahreshälfte den Sprung aufs Börsenparkett wagen, um einem möglichen Börsengang des US-Rivale Lyft zuvorzukommen.



