DGAP-Media / 2018-11-15 / 08:30 *Highspeed-Anbindungen für mehr als 1.500 Mobilfunkstandorte:* *Telefónica Deutschland nutzt leistungsstarke Glasfaser-Infrastruktur * *von GasLINE * München-Straelen, 15. November 2018 - Telefónica Deutschland lässt mehr als 1.500 Mobilfunkstandorte an die leistungsstarke Netzinfrastruktur von GasLINE anbinden, um sie auf die Zukunftstechnologie 5G sowie auf neue digitale Anwendungen vorzubereiten. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit mehreren Jahren erfolgreich bei der Glasfaseranbindung von Mobilfunkstandorten sowie im Backbone-Bereich und haben nun einen Vertrag über ein zusätzliches, umfassendes Ausbauprogramm unterzeichnet. Telefónica Deutschland treibt seinen Netzausbau derzeit massiv voran. Durch die Anbindung zusätzlicher Mobilfunkstandorte an Glasfaser als schnellstes Übertragungsmedium wird das neue o2 Netz auf die steigenden Anforderungen der künftigen mobilen Datennutzung vorbereitet. Dazu zählen deutlich höhere Kapazitäten und Datenraten sowie extrem kurze Latenzzeiten. Das Netzerlebnis der Kunden verbessert sich hierdurch unmittelbar. *Glasfaseranbindungen stärken Leistungsfähigkeit des o2 Netzes * "Mit unseren Glasfaserkooperationen ebnen wir bereits jetzt den Weg für das o2 Netz der Zukunft. Wir machen unser Netz fit für eine rapide steigende mobile Datennutzung, moderne Highspeed-Anwendungen und neue Geschäftsfelder", sagt Cayetano Carbajo Martín, Vorstand und Chief Technology Officer (CTO) von Telefónica Deutschland. "In GasLINE haben wir einen idealen Partner, der uns mit einem bundesweiten Glasfasernetz unterstützt. Zusammen werden wir einen beachtlichen Teil unserer Mobilfunkstandorte in städtischen und ländlichen Gebieten mit leistungsstarken Glasfaseranschlüssen versorgen und sie damit auf zukünftige Anwendungen vorbereiten." "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Telefónica Deutschland mit diesem umfassenden Ausbauprogramm fortzusetzen und den Mobilfunkanbieter auch bei seinem 5G-Netzausbau mit unserem Backbone zu unterstützen", sagt Wolfram Rinner, Geschäftsführer der GasLINE GmbH & Co. KG. "Unser deutschlandweites Glasfasernetz ist die ideale Plattform für eine zukunftssichere Breitbandversorgung. Unseren Kooperationspartnern stellen wir dabei eine verlässliche und leistungsstarke Lichtwellenleiter-Infrastruktur zur Verfügung." Im Auftrag von Telefónica Deutschland wird GasLINE in den kommenden Jahren mindestens 1.500 Mobilfunkstandorte des Netzbetreibers mit Glasfaser-Infrastruktur erschließen. Die technische Anbindung erfolgt dabei zwischen der jeweiligen Basisstation vor Ort und dem nächsten zentralen Knotenpunkt im o2 Mobilfunknetz (Mobile Backhaul). Die Anschlüsse wird Telefónica Deutschland langfristig anmieten. GasLINE begleitet den Kooperationspartner Telefónica Deutschland bei der Planung des gewünschten Netzausbaus zur Erschließung der 5G-Mobilfunkstandorte. Das Unternehmen zählt zu den leistungsfähigsten Glasfaser-Infrastrukturanbietern im deutschen Telekommunikationsmarkt. Es verfügt über ein deutschlandweites Netz von über 25.000 Kilometern, welches bis zum Jahr 2020 um weitere 4.000 Kilometer ausgebaut wird. Ein Großteil der Glasfaserleitungen ist im Schutzstreifen der Gasleitungstrassen verlegt, was eine hohe Sicherheit bietet. *Erfolgreiche Glasfaserstrategie durch Partnerschaften* Telefónica Deutschland setzt bei seiner Glasfaserstrategie auf erfolgreiche Partnerschaften: Um sich möglichst breit aufzustellen und die Glasfaseranbindungen seiner Mobilfunkstandorte beschleunigt voranzutreiben, arbeitet das Unternehmen sowohl mit mehreren alternativen Telekommunikationsdienstleistern als auch anderen Netzbetreibern zusammen. Mithilfe dieser Glasfaserkooperationen nähert sich Telefónica Deutschland schrittweise seinem Ziel, den Großteil seiner Mobilfunkstandorte mit hochleistungsfähigen Glasfaseranschlüssen auszustatten. Damit sichert das Unternehmen langfristig die Zukunftsfähigkeit und Leistungsstärke des o2 Mobilfunknetzes. Zudem vollzieht das Netz auf dem Weg des Unternehmens zum "Mobile Customer & Digital Champion" bis zum Jahr 2022 einen grundlegenden Transformations- und Modernisierungsprozess. Telefónica Deutschland befindet sich bereits in Gesprächen mit zusätzlichen potenziellen Partnern, um weitere Mobilfunkstandorte mit Glasfaser anzubinden. *Telefónica Deutschland* bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mit insgesamt 49,6 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 30.09.2018) ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland mehr als 45,4 Millionen Anschlüsse - kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 will das Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dem bevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnen mobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz [1]. Telefónica Deutschland stellt zudem im Festnetzbereich [2] Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 17 Ländern und einer Kundenbasis von fast 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt. *GasLINE* ist einer der maßgeblichen Glasfaser-Infrastrukturanbieter und verfügt über ein - deutschlandweit - flächendeckendes Netz mit einer derzeitigen Trassenlänge von über 25.000 km. Dieses wird kontinuierlich weiter ausgebaut; bis 2020 sind zusätzlich 4.000 km geplant. Dazu gehört auch die Breitband-Erschließung von Gemeinden. GasLINE bietet neben der unbeschalteten Glasfaser Carrier Ethernet- und Wellenlängen-Services. Über die DWDM-Plattform können Kunden flexible Übertragungskapazitäten bis zu 200 Gbit/s für ihren Bandbreitenbedarf nutzen. Mit diesen skalierbaren Netzprodukten (OptiNET) ist GasLINE ein Lösungsanbieter mit höchsten Übertragungsraten im Wholesale-Segment als auch für individuelle Standortvernetzung. GasLINE hat Netzkopplungen zu gebietsübergreifenden Glasfaser-Infrastrukturen in Städten (z.B. mit City- und Regio Carriern) und mit Netzbetreibern in benachbarten Ländern. Die Netztopologie schließt Telekommunikationszentren (Telehäuser und PoPs), die relevanten Internetaustauschknoten und Zentren der IKT- und Medienbranche ein. http://www.gasline.de [3] *Weitere Informationen:* Florian Streicher Pressesprecher Network & Product Communications Telefónica Germany GmbH & Co. Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/gaslinegmbh/745773.html
Bildunterschrift: GasLINE und Telefónica arbeiten für den den 5G-Netzausbau zusammen 