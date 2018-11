K+S-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment hat in der 6-Monats-Betrachtung ganze 31% an Wert verloren und notiert derzeit auf dem Niveau des 10-Jahres-Tiefs bei 15,61 Euro. Der trockene Sommer hat dem Dünger- und Salzkonzern den Jahresausblick erwartungsgemäß verhagelt: Zudem drückten höhere Logistikkosten weiter auf den Gewinn in der Salzsparte. 2018...

Den vollständigen Artikel lesen ...