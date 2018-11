Von Nathan Allen

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Hochtief-Muttergesellschaft Actividades de Construccion y Servicios (ACS) hat in den ersten neun Monaten von einem starken Baugeschäft profitiert. Die Beteiligung an dem Mautstraßenbetreiber Abertis trug zum Gewinnanstieg bei.

Der Nettogewinn legte in den drei Monaten von Januar bis September auf 691 von 603 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu. Im Baugeschäft kletterte der Gewinn um knapp 30 Prozent auf 366 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein indirekter Beitrag von Abertis über den 20-Prozent-Anteil von Hochtief an dem Mautstraßenbetreiber. Bereinigt um diese Effekt wäre der Gewinn in dem Segment um 15 Prozent gestiegen. In der Dienstleistungssparte legte das Ergebnis um 3 Prozent auf 260 Millionen Euro zu.

ACS hatte die Übernahme von Abertis gemeinsam mit der italienischen Atlantia Ende Oktober umgesetzt. Hochtief hatte schon vorher Anteile an Abertis übernommen. Als Teil des Deals buchte ACS einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro aus dem Verkauf eines Hochtief-Anteils an Atlantia.

Der Umsatz von ACS stieg in den neun Monaten auf 27,1 von 25,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum in Nordamerika, Spanien und Australien glich gegenläufige Wechselkursentwicklungen aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.