Die Commerzbank hat Aareal Bank nach Zahlen für das dritte Quartal und dem von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 37 Euro gesenkt. Analyst Michael Dunst kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020, was er neben den Resultaten auch mit den Aussagen zum Ausblick des Finanzinstituts begründete. Außerdem reduzierte er seine Dividendenerwartungen für die Jahre 2019 und 2020./tih/mis

Datum der Analyse: 15.11.2018

ISIN DE0005408116

AXC0108 2018-11-15/09:05