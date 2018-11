Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Leoni nach den Zahlen für das dritte Quartal von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die neuen Schätzungen und das veränderte Kursziel spiegelten die erwarteten hohen Investitionen des Zulieferers im kommenden Jahr wider, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz von Leoni habe den Eindruck bestätigt, dass sich das Unternehmen in einer Übergangsphase befinde. Bis zum Kapitalmarkttag im Frühjahr 2019 sei Zurückhaltung angebracht./mf/jha/ Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-11-15/09:07

ISIN: DE0005408884