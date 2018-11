Die Commerzbank hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 45 Euro gesenkt. Analyst Fabian Semon begründete das nicht mehr optimistische Votum für die Aktie des Chemiekalienhändlers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld und einem Mangel an Kurstreibern. Er kürzte seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2019 um 7 Prozent - vor allem wegen der erwarteten Schwäche im EMEA-Wirtschaftsraum./tih/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-15/09:10

ISIN: DE000A1DAHH0