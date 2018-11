Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-15 / 08:43 *Außergewöhnlich gute Probenergebnisse - Ausweitung des Bohrprogramms begonnen - Aktie vor Rebound!* Heute erreichen uns äußerst positive Nachrichten unseres Top-Picks Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]. Das Unternehmen gab außergewöhnlich gute Ergebnisse des begonnenen Explorationsprogramms bekannt, welche den Kurs auf Anhieb deutlich steigen lassen sollte. *Bohrprogramm auf südlichen Liegenschaften abgeschlossen* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] hat laut Angaben ein größeres Bohrprogramm in den bisher unerkundeten südlichen Liegenschaften des Cyclops Gebiets abgeschlossen. Hierbei wurde ein Kartierungsprogramm auf 2.500 Hektar Landfläche sowie ein 48 Kernbohrungen und 600 kurze Bohrungen umfassendes Bohrprogramm durchgeführt. *Ergebnisse der kurzen Oberflächenbohrungen zeigten bereits Gehalte von bis zu 0,7% Kobalt und 0,62% Nickel*. Die Ergebnisse der Kernbohrungen stehen noch aus. Das Programm grenzte eine Zone mit erhöhten Ni- und Co-Gehalten über ab. Weitere kurze Bohrungen, die laut historischer Information ausreichen sind bereits in Planung. *Weitaus höhere Gehalte in Nordzone erwartet - Bohrerlaubnis erhalten* Weitaus höhere Kobalt- und Nickelgehalte erwartet Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] in den nördliche Gebieten der Cyclops Liegenschaft. Die entsprechende Erlaubnis der Behörden für ein ausgedehntes Explorationsprogramm in diesem Gebiet wurde gerade erteilt. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] hat bereits mit ersten Bohrungen und der Entnahmen von Sampleproben begonnen. Diese Proben werden an ein spezielles Labor verschickt, um die Eignung des vererzten Materials für die Produktion eines Ni-Co-Hydroxid-Mischprodukts zu testen. Ein 50 Bohrungen umfassendes Bohrprogramm auf einem 100 m x 100 m Raster wird Anfang Januar 2019 in den nördlichen Gebieten über Lateritzonen beginnen. Zur Abgrenzung vorrangiger Zielbereiche für das Bohrprogramm haben Mitte November 2018 Kartierungen und Probenentnahmen mittels eines Schneckenbohrers begonnen. Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Entsprechend zufrieden zeigte sich Pacific Rims CEO Ranjeet Sundher:* "Wir erwarten, dass die Oberflächennähe der Kobalt-/Nickelvererzung auf dem Projekt Cyclops sich für kostengünstige, logistisch unkomplizierte Bohrungen gut eignen wird. Folglich erwarten wir dann, dass sich in der nahen Zukunft die Gelegenheit zur Durchführung einer Ressourcenschätzung präsentieren wird sowie die laufenden metallurgischen Tests und Untersuchungen der Aufbereitungsoption. Vor uns liegt ein arbeitsreiches Jahr und wir freuen uns darauf, die Bohrgeräte in Bewegung zu setzen und den Wert zu steigern." *Arbeiten in vollem Gange - Ressourcenschätzung 2019 erwartet* Wie Sie sehen, hat Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] trotz der Schwierigkeiten die das gesamte Marktumfeld für Kobalt und Nickel 2018 durchlebt hat, tolle Arbeit geleistet. Zu einem so frühen Zeitpunkt der gesamten Exploration konnten schon weite Teile des südlichen Sektors des Cyclops Gebiets erkundet werden und auch außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt werden. Mit der Bohrerlaubnis für den historisch bereits erkundeten nördlichen Teil des Cyclops Gebiets beginnt nun die "heiße" Phase der Exploration. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] wird hier ein wesentlich größeres Programm starten und rechnet auch mit wesentlich höheren Gehalten als im südlichen Gebiet. Die von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] durchgeführten Arbeiten bestätigen einmal mehr das große Potential des Cyclops Gebiets. Die ersten Proben der unerkundeten südliche Zone lieferten bereits außergewöhnlich gute Ergebnisse. Hochgradige Probenergebnisse soll Anfang 2019 das neue Bohrprogramm auf den nördlichen Liegenschaften liefern. Für einen Erfolg dieser Proben sprechen schon die Ergebnisse der über 800 entnommenen historischen Proben aus diesem Gebiet. Weiter profitiert Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] von der ausgezeichneten Infrastruktur einschließlich der Nähe zu Arbeitskräften und Versorgungsgütern, zu asphaltierten Straßen, Zugang zum Meer, in der Nähe liegender Hafenanlagen und einer sanften Topografie. Das Straßensystem ermöglicht zudem einen ganzjährigen Zugang zum Projekt. *Aufgrund dieser positiven Entwicklung konnte Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) bereits Mitte des Jahres ein Abnahmeabkommen mit einem chinesischen Batteriehersteller vereinbaren. (LINK) [3] Wir gehen trotz des schwierigen Marktumfelds dennoch von einer starken Erholung des Kurses aus. Weitere Ergebnisse der Explorationsarbeiten sollten diese Entwicklung unterstützen.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Abnahmeabkommen mit chinesischem Batteriehersteller* Das Unternehmen hat ein vorläufiges Abnahmeabkommen (das "Abkommen") mit Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. ("Easpring") unterzeichnet. Dies ist ein gewaltiger Meilenstein für Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [4] und unterstreicht, dass man ein absolutes Weltklasseprojekt besitzt, welches schnellstmöglich in Produktion gebracht werden kann. Denn die chinesische Beijing Easpring Material Technology Co, die Produkte für Batteriehersteller (u.a. für Panasonic, Sony und Samsung) produziert, hat bislang fast ausschließlich mit Kobaltbranchenplayern wie der australischen Clean Teq (WKN A0M63X) [5] Lieferverträge abgeschlossen. Deshalb sollte unserer Ansicht nach Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [4] ebenfalls zu einem bedeutenden Kobaltplayer aufsteigen! Wie Sie sehen können, wird an allen Fronten herausragende Arbeit geleistet, daher sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von 20 Mio. CAD nicht im Ansatz eine faire Bewertung widerspiegelt. Wir sind der Überzeugung, dass Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [4] noch vor Jahresende eine Marktkapitalisierung von über 100 Mio. CAD erreichen wird, dies würde auf dem aktuellem Kursniveau eine Verfünffachung bedeuten (2 CAD oder 1,30 EUR). *Die Sensationsmeldung im Detail:* Das Abkommen gibt Easpring das Recht zum Erwerb von bis zu 100% des gesamten Nickelsulfats und Kobaltsulfats aus dem Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops des Unternehmens ("Cyclops") über einen anfänglichen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Beginn der kommerziellen Produktion. Die Preisgestaltung ist direkt an die bei LME und LMB quotierten Metallpreise für Nickel und Kobalt gebunden. Ferner sieht das Abkommen eine strategische Investmentoption voraus, die Easpring eine bevorrechtigte Gelegenheit für eine Direktinvestition in Pacific Cobalt oder eine Investition auf dem Projektniveau in Cyclops oder in andere vom Unternehmen erworbene Nickel-Kobalt-Assets gibt. Die Unternehmen haben vereinbart, auf ein definitives Abnahmeabkommen hinzuarbeiten. *Jashon Guan, Einkaufsleiter der Beijing Easpring, sagte: * "Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wächst schnell aufgrund der globalen Umstellung auf den Gebrauch von Elektrofahrzeugen. Unsere Partnerschaft mit Pacific Rim Cobalt zur Lieferung kritischer Kobaltmaterialien ist ein wichtiger Teil von Beijing Easprings Strategie sicherzustellen, dass wir ein führender Anbieter von Kathoden für die globale elektrische Batteriebranche bleiben." *Ranjeet Sundher, President von Pacific Rim Cobalt, sagte: * "Die Unterzeichnung dieses Abkommens verstärkt das Engagement unseres Unternehmens in China, das wir als das zukünftige globale Zentrum der Batterieproduktion sehen. Wir betrachten dieses Abkommen als ersten Schritt zur Realisierung des Potenzials des Projekts Cyclops sowie anderer von Easpring geprüfter Projekte." Die im Jahr 2001 gegründete und in Beijing, China, ansässige Easpring beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Energiematerialien. Sie bieten Lithium-Kobalt-Oxid, Multielementoxid, Lithium-Mangan-Oxid und andere Kathodenmaterialien für kleine Lithiumbatterien und Power-Batterien sowie elektronische Keramikmaterialien an. Das Unternehmen ist ein führender spezialisierter Anbieter von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien für Branchengiganten wie z. B. Samsung, Sony, Panasonic, SK Continental und BYD (WKN A0M4W9) [6]. Heute wird Easpring in China als führend in seiner Branche anerkannt und war einer der ersten chinesischen Anbieter, der Lithium-Kathodenmaterial an mehrere Überseemärkte exportierte. Zurzeit beliefert Easpring fünf der sechs größten Lithiumbatteriehersteller der Welt und ist einer der reinen chinesischen Anbieter, der gleichzeitig hochwertiges Kathodenmaterial an die chinesischen, japanischen und koreanischen hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriemärkte verkauft. *Die letzten interessanten Entwicklungen:* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [4] wird das Hauptaugenmerk beim aktuellen Bohrprogramm darauflegen, wesentlich tiefer zu bohren als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher (historisch) fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die historische Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Sollte sich die Mineralisierung über eine noch größere Streichlänge bestätigen, werden die asiatischen Batteriehersteller um einen Abnahmevertrag wetteifern. In den kommenden 12 Monaten wird es jede Menge bedeutenden Newsflow geben. Des Weiteren will man

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 02:43 ET (07:43 GMT)