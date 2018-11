Die Plasma Service Europe GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Biotest AG (ISIN: DE0005227235), hat ein Plasmapheresezentrum in Hannover erworben. Der Betriebsübergang des Zentrums wird im ersten Quartal 2019 erwartet. Dieser Kauf ist ein Schritt zu einer besseren Eigenversorgung mit Plasma.

"Strategisch streben wir in Europa ein über alle Länder ausgewogenes Wachstum in der Plasmaversorgung an. Mit dieser Akquisition können wir den hohen Versorgungsgrad mit deutschem Plasma weiter steigern.", sagt Dr. Martin Reinecke, Senior Vice President Global Plasma Alliances and Protein Supply der Biotest ...

