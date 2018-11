Sika AG / SIKA ERÖFFNET MODERNE FABRIK IN PERU UND VERDREIFACHT KAPAZITÄT . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika Peru hat in der Metropolregion Lima einen neuen Hauptsitz eröffnet und ein modernes Werk für die Produktion von Betonzusatzmitteln, Mörtelprodukten und acrylbasierten Flüssigmembranen (LAM) in Betrieb genommen. Mit dem neuen Werk verdreifacht Sika die Produktionskapazitäten und festigt die Marktstellung in Peru. Am neuen Standort Lucumo hat Sika ein modernes Werk für die Produktion von Mörteln und Zusatzmitteln in Betrieb genommen. Die Produktionsanlagen für acrylbasierte Flüssigmembranen des bestehenden Werks in Lurin wurden an den neuen Standort verlagert und modernisiert. Mit der neuen Fabrik und der Lieferzentrale werden die Kapazitäten verdreifacht. Optimale Produktionsprozesse und Effizienz zeichnen die neue Produktionsstätte aus. Der neue Hauptsitz mit modernen Labors sowie neuen Schulungseinrichtungen ermöglicht ein besseres Kundenerlebnis und ist Ausdruck der Innovationskraft von Sika. Expansionspläne sehen vor, dass das Werk um Anlagen zur Herstellung von Polymeren für Hochleistungsbetonzusatzmittel und Abdichtungslösungen für Bauwerke ergänzt wird. Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Mit dem neuen Standort haben wir die Grundlage geschaffen, um unser Geschäft in Peru weiter auszubauen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Der Grossraum Lima ist mit 11 Millionen Menschen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Zentrum des Landes und weist eine starke Bautätigkeit auf. In Lateinamerika legen wir unseren strategischen Fokus auf Grossstädte und Ballungszentren und wollen mit unserer Investition das Potenzial des wachsenden Marktes erschliessen." Bauindustrie mit starken wachstumsprognosen

Umfangreiche Investitionen in den Bergbausektor und in Infrastrukturprojekte stimulieren Perus Bauindustrie. Im Herbst 2017 lancierte die peruanische Regierung einen Investitionsplan mit einem Volumen von knapp USD 9 Milliarden. Dieser beinhaltet den Bau von mehr als 7'500 Kilometern Strasse, 46'000 Häusern und die Sanierung der Entwässerungssysteme in mehreren Städten. Für die Bauindustrie wird 2018 ein Wachstum von 4.5% erwartet. KONTAKT

