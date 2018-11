Die jüngste Zuspitzung im Haushaltsstreit Italiens mit der Europäischen Union hat die europäischen Börsen am Mittwoch wieder unter Druck gesetzt. Zwischenzeitliche Kursaufschläge am Nachmittag nach einem positiven Start der New Yorker Börsen wurden schnell wieder abgegeben und die wichtigsten Indices schlossen mit Abgaben. Rohstoffwerte waren mit einem Minus von 1,7% schwächster Sektor, Autowerte zeigten sich erholt und konnten mit einem Plus von 0,8% die Spitze im Branchentableau erklimmen. In Mailand verloren die Aktien der Finanzhäuser Banca Generali, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Ubi Banca und Banco Bpm zwischen 3,2% und 2,1%. Sie litten unter dem deutlichen Kursrutsch bei italienischen Staatspapieren, die in den Depots vieler Banken ...

