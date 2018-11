Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hörsching (pta019/27.11.2018/12:00) - . Die POLYTEC GROUP erhielt kürzlich den Zuschlag für einen bedeutenden Auftrag zur Produktion von gesamten Fahrzeug-Unterbodenverkleidungen und weiteren Automobilbauteilen für das Volumenmodell eines namhaften deutschen Premiumherstellers mit globalem Bedarf. Der vereinbarte achtjährige Lieferzeitraum beginnt mit dem Produktionsstart im Jahr 2021. Dafür wird ein neues Werk in der "East London Industrial Development Zone - ELIDZ" an der Südostküste der Republik Südafrika errichtet. Das vorgesehene Investitionsvolumen in Höhe von 10 Millionen Euro bezieht sich im Wesentlichen auf Produktionsmaschinen und Einrichtungen.



Am neuen Standort werden vier verschiedene Kunststoff Fertigungstechnologien aus den Bereichen Composites und Spritzguss eingesetzt, die höchste Ansprüche hinsichtlich Gewichtsoptimierung, Festigkeit, Temperaturbeständigkeit, Aerodynamik und Akustik erfüllen.



"Mit diesem Schritt verfolgen wir konsequent die POLYTEC-Strategie, unsere Kernkunden mit Produktionsstätten in Wachstumsregionen zu unterstützen, um diese von dort aus mit unseren innovativen Bauteilen und maßgeschneiderten Bauteilsystemen zu beliefern", so Markus Huemer, der mit Beginn 2019 die Funktion des CEO der POLYTEC Holding AG von seinem Vater Friedrich übernehmen wird.



Über die POLYTEC GROUP: Die 1986 gegründete POLYTEC GROUP ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffmodulen und -systemen - mit 28 Standorten und ca. 4.500 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hörsching/ Österreich bietet seinen Kunden seit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl sowie als maßgeblicher Entwickler individualisierter Industrie-Lösungen aus Polyurethan und der dazu notwendigen Maschinen und Anlagen.



