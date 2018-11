Es ist Berichtssaison! Und in diesem Zuge hat nun auch DAX-Neumitglied Wirecard (WKN: 747206) seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal des Börsenjahres 2018 vorgelegt. Spannend dürfte hierbei insbesondere sein, inwiefern auch dieses kurzfristige Wachstum sich mit der ausgegebenen Langfristprognose deckt, nach der Wirecard seine Umsätze und Ergebnisse bis zum Jahre 2025 vervielfachen möchte. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die aktuellen Zahlen, ehe wir überlegen, welche kurzfristigen Rückschlüsse wir aus diesen ziehen können. Zahlen, Daten, Fakten Wirecard konnte innerhalb der ersten Monate dieses Geschäftsjahres einige wesentliche Kennzahlen erheblich steigern. So stiegen die ...

