Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evotec nach Zahlen von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Biotechunternehmen habe starke Quartalsresultate berichtet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatzprognose und die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für 2018 leicht an. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) schraubte der Analyst um 58 Prozent nach oben, da er mit einer geringeren Steuerquote rechnet./stk/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-11-15/09:52

ISIN: DE0005664809