Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorläufigen Ergebnissen und sollten also nicht viel Begeisterung auslösen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei zuletzt ein wenig Achterbahn gefahren nach der Ankündigung eines neuen Finanzchefs und den Eckdaten. Er habe sich dem allgemeinen Abwärtstrend nicht entziehen können, sei aber damit nun attraktiv bewertet./bek/mis Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-11-15/10:01

ISIN: DE0007231326