Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen von 190 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zahlungsabwickler habe wieder einen guten Quartalsbericht präsentiert, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Marge sei aber einen halben Prozentpunkt gefallen, was auf die rückläufige Entwicklung der Bruttomarge zurückgehe. Dieser Trend liege zum Teil an den Integrationskosten nach den Zukäufen./stk/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-15/10:01

ISIN: DE0007472060