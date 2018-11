Die Deutsche Bank hat das Kursziel für den IT-Dienstleister Bechtle nach Zahlen von 60 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Einkaufstouren von Bechtle schlügen negativ auf die Margen durch, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zeit werde zeigen, ob Bechtle das in den Griff bekomme. Er habe den Zukauf von Wstore berücksichtigt und seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für die kommenden zwei Jahre erhöht./stk/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

